Кобляков Ефим Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобляков
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 30 март 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5353. Кобляков Ефим Васильев., 31 г., Беднодемьяновск. у., Кирилловск. в., с. Алексеевки. Н. С. 5 уч. Беднодемьяновск. у. Ст. ст. 162 п. "в", 166, л. с. 5 л., п. п. 5 л. 30 мар. 927.
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