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Зяблицкий Емельян Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зяблицкий
Имя
Емельян
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
146821. ЗЯБЛИЦКІЙ, ЕМЕЛЬЯНЪ АЛЕксандровъ. Инород. д. Березовки, Быстрянск. в., Бійск. у., 30 л.; — Томск. О. С., 134, 135, 148, 149 и 1 ч. 294 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Окт. 909. | 15 Янв. 905 г. М. С. 5 уч. Бійск. у. — тюр. 8 м. | 900 71242 170 М. | 900 39424 177 М.

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