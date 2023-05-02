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Мыслинский Фома Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мыслинский
Имя
Фома
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
14 апрель 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 410
Источник
Скан
Оригинальная запись
24313. МЫСЛИНСКІЙ, Ѳома Францевъ. Кр. (чернораб.), 19 г., род. Цѣханов. у., гм. Грудускъ, въ д. Висьнево, жилъ въ г. Праснышѣ; приг. М. С. г. Прасныша, по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 14 Апр. 1885 г.

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