Мартынов Иван Ксенофонтович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартынов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ксенофонтович
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7193. МАРТЫНОВ ИВАН КСЕНОФОНТОВИЧ, 20 л., Уфимск. к., Дмитриевск. в., д. Торбеевки. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 143, лиш. св. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 14 июня 924.
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