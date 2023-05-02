Калашников Матвей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калашников
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47185. КАЛАШНИКОВЪ, МАТВѢЙ ПЕТровъ. К. Слободск. у., Трушниковск. в., с. Волосницкаго, 40 л.; — 3. Н. 7 уч. Слободск. у.,3 п. 14 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 2 Апр. 905.
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