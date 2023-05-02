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Калашников Матвей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калашников
Имя
Матвей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
02 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
47185. КАЛАШНИКОВЪ, МАТВѢЙ ПЕТровъ. К. Слободск. у., Трушниковск. в., с. Волосницкаго, 40 л.; — 3. Н. 7 уч. Слободск. у.,3 п. 14 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 2 Апр. 905.

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