Хохлов Семен Евстигнеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Евстигнеевич
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20255. ХОХЛОВ, СЕМЕН ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Бугурусланск. у., К.-Черкасск. в. и с.; — Н. С. 3 уч. Бугурусланск. у. Грабеж, лиш. св. 1 г. Исп. 29 июня 920.
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