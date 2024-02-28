Козлов Дмитрий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47571. КОЗЛОВЪ, ДМИТРІЙ АЛЕКСѢЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тверск. у., Васильевск. в., д. Яковлевой, 26 л., рд. на станц. Лигово, Балтійск. ж. д.; — Москов. О. С. (въ 6 р.), 134, 2 ч. 1655 и 2 П.1663 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 9 Дек. 904. | 900 94915 1655 У., по совок. съ приг., напеч. въ 900 г. № 46250. | 98 70108 1655 У. | 94 3175 169 М. | 95 32733 172 М. | 93 72034 172 М.
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