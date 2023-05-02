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Пичугин Александр Лаврентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пичугин
Имя
Александр
Отчество
Лаврентьев
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
9425. Пичугин Александр Лаврентьев., 26 л., Шадринск. окр., Покровск. р., д. Михлино. Н. С. 18 р. Шадринск. окр. Ст. 137, л. с. 6 л. 17 дек. 927.

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