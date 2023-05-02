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Тамулис Казимир Казимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тамулис
Имя
Казимир
Отчество
Казимиров
Дата исполнения приговора
09 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
50892. ТАМУЛИСЪ, КАЗИМІРЪ КАЗИМІровъ. К. Шавельск. у., Грузденск. в., д. Кончуны, 20 л., рд. т. же у. и в., въ д Рудышкъ; — Виленск. С. П., 19, 53, 3 п. 57 и 1 ч. 1 п. 129 Угол. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 4 м. Исп. 9 Апр. 905.

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