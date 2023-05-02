Васильев Карп Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Карп
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1153. ВАСИЛЬЕВ КАРП ЛЕОНТЬЕВИЧ, 38 л., Верхнеудинск. у., д. Десятниково. Приморск. Губсуд. Ст. ст. 16, 95, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28/ѴІІІ—24.
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