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Ладыгин Никифор Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ладыгин
Имя
Никифор
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
24 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
5521. ЛАДЫГИН НИКИФОР АРХИПОВИЧ, 17 л., Калачинск. у., Преображенск. в., с. Михайловского. Н. С. 4 уч. Калачинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 3½ г. Исп. 24 мая 923.

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