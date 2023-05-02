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Ерин Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерин
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
09 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 79
Источник
Скан
Оригинальная запись
23667. ЕРИН, ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 23 л. Гр. Богучарск. у., Малиновск. в., д. Рефед; — Р. Т. Кубано-Черноморск. обл. Должн. прест., лиш. св. 3 г., с зач. 1 м. и 1 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 9 июня 920.

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