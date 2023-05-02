Зайцев Леонид Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 16 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2884. Зайцев Леонид Сергеевич, 16 л., Пермск. г., завода Мотовилихи. Н. С. 2 уч. г. Архангельска. Ст. ст. 88, 180 п. «б», лиш. св, 8м. П. в. з. с. 16/ІѴ—26.
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