Платонова Матрена
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Платонова
- Имя
- Матрена
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67868. ПЛАТОНОВА, МАТРЕНА. Мщ. Дмитровской сл. г. Москвы, 40 л., рд. въ д. Ноловченкахъ, Возвесенск. в., Юхнов, у.; — Москов. Ст. С. М. С., 2 ч. 1112 Пит. У., тюр. 5 м. Исп. 16 Іюля 907.
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