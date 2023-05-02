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Платонова Матрена

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Платонова
Имя
Матрена
Дата исполнения приговора
16 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
67868. ПЛАТОНОВА, МАТРЕНА. Мщ. Дмитровской сл. г. Москвы, 40 л., рд. въ д. Ноловченкахъ, Возвесенск. в., Юхнов, у.; — Москов. Ст. С. М. С., 2 ч. 1112 Пит. У., тюр. 5 м. Исп. 16 Іюля 907. 

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