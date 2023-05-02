Николаев Анатолий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Анатолий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 02 сентябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5979. НИКОЛАЕВ, АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Рд. в г. Либаве (бывш. Курляндск. г.);—Р. Т. г. Ставрополя. Должн, прест., лиш. св. 3 г. Исп. 2 сент. 921.
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