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Николаев Анатолий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаев
Имя
Анатолий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
5979. НИКОЛАЕВ, АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 27 л. Рд. в г. Либаве (бывш. Курляндск. г.);—Р. Т. г. Ставрополя. Должн, прест., лиш. св. 3 г. Исп. 2 сент. 921.

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