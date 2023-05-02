Казаков Николай Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Николай Осипович

Казаков Николай Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Казаков
Имя
Николай
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
4001. КАЗАКОВ НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ. 25 л., Красноярск. у., Тертежск. в., д. Кускун. Енисейск. Губсуд. Ст. 193 ч. 2, лиш. св. 3 г. Исп. 25 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close