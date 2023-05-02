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Ведерникова Марфа Степанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ведерникова
Имя
Марфа
Отчество
Степанова
Дата исполнения приговора
22 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
130759. ВЕДЕРНИКОВА, МАРФА СТЕпанова. Дч. урядн., 20 л., рд. въ г. Новочеркасскѣ; — М. С. 2 уч. Черкасск. окр. О.-В.-Д. 22 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Авг. 909.

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