Незгура Карп Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Незгура
- Имя
- Карп
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24432. НЕЗГУРА, Карпъ Ивановъ. Мѣщ. г. Прилукъ (кузн.), 21 г., род. въ с. Полонкахъ, Леновецк. в., Пирятин. у.; приг. Лохвицк. М. С. 4 уч. (во 2 р.), по 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 11 Янв. 1887 г.
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