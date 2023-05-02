Дубасюк Никифор Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дубасюк
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132263. ДУБАСЮКЪ, НИКИФОРЪ КОНДРАТЬЕВЪ (онъ же Дубась). К. Таращанск. у., Бузовск, в., с. Шуляковъ, 18 л.; — Уманск. О. С. 18 Сент. 909, 1 п. 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Окт. 909.
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