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Дубасюк Никифор Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубасюк
Имя
Никифор
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
132263. ДУБАСЮКЪ, НИКИФОРЪ КОНДРАТЬЕВЪ (онъ же Дубась). К. Таращанск. у., Бузовск, в., с. Шуляковъ, 18 л.; — Уманск. О. С. 18 Сент. 909, 1 п. 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Окт. 909.

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