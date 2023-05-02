Борейко Егор Тихонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борейко
- Имя
- Егор
- Отчество
- Тихонович
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 741. БОРЕЙКО ЕГОР ТИХОНОВИЧ, 32 л., б. Минск. г., Новогрудск. у., Щосовск. в., д. Урочище-Клетное. Н. С. 10 уч. Ново-Николаевск. у. Ст. 178, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 20/ХІ—24.
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