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Зюин Илья Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зюин
Имя
Илья
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
22 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3869. ЗЮИН ИЛЬЯ ЕГОРОВИЧ, 26 л., Вятск. г., Слободск. у., Мухинск. в., д. Городищи. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 22/ІІ—26.

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