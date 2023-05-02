Назаров Василий Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27062. НАЗАРОВ, ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 43 л. Гр. Боровск. у., Красносельск. в., с. Свояково; — Н. С. 1 уч. Наро-Фоминск. у. Хран. оружия, лиш. св. 6 м., по амн. от нак. освоб.
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