Прокопчук Даниил Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокопчук
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91752. ПРОКОПЧУКЪ, ДАНІИЛЪ ГРИгорьевъ (онъ же Хавчукъ и Усачъ). Ряд. изъ к. Ровен. у., Березенск. в., с. Бѣлашевки, 22 л.; — Луцк. О. С., 134, 135, 149, 150, 285, 2 ч. 823 и 830¹ У. и прил. І къ 8, прил. ІІ къ 59 Воин. У., тюр. 4 и., съ зам. военн. тюр. на 2 м. и 1 п. или строг. ар. на 5 м. Исп. 4 Апр 908.
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