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Георгиев Федор Леонидович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Георгиев
Имя
Федор
Отчество
Леонидович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
22847. ГЕОРГИЕВ, ФЕДОР ЛЕОНИДОВИЧ, 20 л. Гр. Буйск. у., Александровск. в., д. Поповки; — Н. С. 1 Городск. р. 7 отд. г. Петрограда. Присвоение, лиш. св. ½ г. условно.

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