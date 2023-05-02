Дроменко Филипп Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дроменко
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145461. ДРОМЕНКО. ФИЛИППЪ ЯКОВлевъ. К. изъ сс.-п. Тарск. у., Викулоск. в., д. Старощетниковой, 50 л., рд. Конотоп. у., Самбурск. в., въ с. Маломъ Самбурѣ; — Тобольск. О. С. 15 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 149, 152, 1 ч. 294, 1 Ч. 296 Н 2 Ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 5 Нояб. 909. | 96 85611 1655 У. | 90 79315 170 М. | 93 70786 170 М.
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