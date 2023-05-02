Коновалов Лука Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Лука
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134197. КОНОВАЛОВЪ, ЛУКА АБРАМОВЪ. К. Туринск. у. и сл., 25 л.; — М. С. 1 уч. Туринск. у. 19 Іюня 909, 169, 170 и 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 7 Окт. 909.
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