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Коновалов Лука Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коновалов
Имя
Лука
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
134197. КОНОВАЛОВЪ, ЛУКА АБРАМОВЪ. К. Туринск. у. и сл., 25 л.; — М. С. 1 уч. Туринск. у. 19 Іюня 909, 169, 170 и 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 7 Окт. 909.

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