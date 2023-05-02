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Лукьяненко Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьяненко
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8314. ЛУКЬЯНЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 20 л., Ново-Николаевск. у., Каменск. в., с. Барлака. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 1 июля 923.

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