Подобаев Корней Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Подобаев
- Имя
- Корней
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8849. ПОДОБАЕВ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ, 23 л., Мариинск. у., Козеюльск. в., д. Тыштым. Н. С. 6 уч. Мариинск. у. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 10 июня 924.
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