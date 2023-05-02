Кротов Василий Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кротов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 19 июль 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1843. КРОТОВ, ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВ, 17 л. Гр. г. Калуги; — Н. С. 1 уч. г. Калуги. Кража, т. 6 м. Исп. 19 Июля 918.
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