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Гузь Василий Пантелеймонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гузь
Имя
Василий
Отчество
Пантелеймонов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46330. ГУЗЬ, ВАСИЛІЙ ПАНТЕЛЕЙМОновъ. Каз. с. Сокиренцевъ, Сокиренск. в., Прилукск. у., 20 л.; — Чернигов. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 1651 У., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905. | 903 95376 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 47200.

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