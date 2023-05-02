Гузь Василий Пантелеймонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гузь
- Имя
- Василий
- Отчество
- Пантелеймонов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46330. ГУЗЬ, ВАСИЛІЙ ПАНТЕЛЕЙМОновъ. Каз. с. Сокиренцевъ, Сокиренск. в., Прилукск. у., 20 л.; — Чернигов. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 1651 У., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905. | 903 95376 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 47200.
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