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Богданов Дмитрий Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Дмитрий
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
30 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
45301. БОГДАНОВЪ, ДМИТРІЙ БОГДАновъ. К. Порхов. у., Дорогостицк. в., д. Городища, 40 л.; — СПБ. Ст. М. С. 35 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 30 Мая 905.

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