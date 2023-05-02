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Силаев Александр Силаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Силаев
Имя
Александр
Отчество
Силаевич
Дата исполнения приговора
03 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9099. СИЛАЕВ АЛЕКСАНДР СИЛАЕВИЧ, 49 л., Рославльск. у., Полуевск. в., д. Александровки. Н. С. 4 уч. Рославльск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 мая 923.

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