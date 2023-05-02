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Алфеев Михаил Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алфеев
Имя
Михаил
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
17 февраль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
100500. АЛФѢЕВЪ, МИХАИЛЪ пЕТровъ, 33 л. Лич. поч. гр., рд. Бугуруслан. у., Самобуровск. в., въ. с. Куроѣдовѣ; — Читинск. О. С., 17 910, 152¹ 152¹, 1 и 2 ч. 284, 1 ч. 296, 299 и 1668 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 2 л., 1 м. и 2 дн. предв. заключ. Исп. 17 Февр. 911.

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