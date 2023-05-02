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Бушков Савва Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бушков
Имя
Савва
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130495. БУШКОВЪ, САВВА ИВАНОВЪ. К. Никольск. у., Лапшинск. п., д. Федоршина, 25 л., рд. т. же у. Соловецк. в., въ поч. Криницынскомъ; — Вологод. О. С. 13 Сент. 909, 3 ч. 1594 У., монастырь 4 м. Исп. 24 Окт. 909.

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