Бушков Савва Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бушков
- Имя
- Савва
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130495. БУШКОВЪ, САВВА ИВАНОВЪ. К. Никольск. у., Лапшинск. п., д. Федоршина, 25 л., рд. т. же у. Соловецк. в., въ поч. Криницынскомъ; — Вологод. О. С. 13 Сент. 909, 3 ч. 1594 У., монастырь 4 м. Исп. 24 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.