Плишин Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плишин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 324
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106555. ПЛИШИНЪ МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Бѣлозерска, 24 л.: -- Москов. С. П., 346 и 2 ч. 1483 У., тюр. 4 м. Исп. 22 Мая 909. 106556. плоскинскій. НИКИФОРЪ Ивановъ. К. Сквирск. у., Бабинецк. в., с. Каленны, 27 л.; — М. С. 5 уч. Сквирск. окр., 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюля 909.
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