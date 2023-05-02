Бондарь Фотий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарь
- Имя
- Фотий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45369. БОНДАРЬ, ФОТІЙ ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Мельникъ). К. Староконстантинов. у., Решневецк. в., с. Баглаевъ, 25 л.; — М. С. 2 уч. Староконстантинов. окр., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 30 Мая 905.
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