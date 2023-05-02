Гладков Николай Лукич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Лукич
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1479. Гладков Николай Лукич, 28 л., Хоперск. окр., Дурновск. ст-цы, х. Ярышенского. Сталинградск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 105, 1 ч. 113, 116, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 8/ІІ—26.
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