Гутарев Константин Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гутарев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3654. ГУТАРЕВ КОНСТАНТИН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 32 л., Гомельск. у., пос. Добруш. Гомельск. Губсуд. Ст. 110, лиш. св. 3 г. 9 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 апр. 923.
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