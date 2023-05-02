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Гутарев Константин Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гутарев
Имя
Константин
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
13 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3654. ГУТАРЕВ КОНСТАНТИН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 32 л., Гомельск. у., пос. Добруш. Гомельск. Губсуд. Ст. 110, лиш. св. 3 г. 9 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 апр. 923.

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