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Убугунов Василий Архинчеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Убугунов
Имя
Василий
Отчество
Архинчеевич
Дата исполнения приговора
01 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
9775. УБУГУНОВ ВАСИЛИЙ АРХИНЧЕЕВИЧ, 38 л., Иркутск. г., Зиминск. у., улуса Молькинского. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. ст. 142, 1 ч. 149, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 1/ІѴ—26.

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