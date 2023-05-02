Петрович Викентий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрович
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28897. ПЕТРОВИЧЪ, ВИКЕНТІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Сс.-каторж., 45л., рд. въ Минск. у.; — Тобольск. О. С., 115, 2 и 2 п. 134, 135, 152, 1666 и 1692 У., 440 и 472 У. о сс., къ одному изъ наказ., указан. въ 443 ст. У. о ст. по распор. тюр. нач. Исп. 5 Авг. 908. | 905 69781 У. о сс. | 92 117204 294 У. | 904 35800 У. о сс., по сов. сов. ст. приг., напеч. въ 905 г. № 50810.
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