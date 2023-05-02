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Островский Абрам Михелевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Островский
Имя
Абрам
Отчество
Михелевич
Дата исполнения приговора
18 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7307. ОСТРОВСКИЙ АБРАМ МИХЕЛЕВИЧ, 53 л., г. Полтавы. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 114 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 18 февр. 923.

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