Кириллов Илларион Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4270. КИРИЛЛОВ ИЛЛАРИОН КИРИЛЛОВИЧ, 45 л., Чебоксарск. у., Сюндырск. в., д. Окач-Касы. Чувашск. Облсуд. Ст. Ст. 3 ч. 16, 180 п. «в», лиш. св. 1 г. П. В. З. С. 4/ѴІ—24.
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