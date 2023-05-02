Гладышева Прасковья
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладышева
- Имя
- Прасковья
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46068. ГЛАДЫШЕВА, ПРАСКОВЬЯ (ФЕДОрова). К. Яренск. у., Софроновск. в. д. Микшиной Горы, 32 л.; — Г. С. г. Тотьмы, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Іюня 905.
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