Тихонов Родион Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихонов
- Имя
- Родион
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139977. ТИХОНОВЪ, РОДІОНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Крестецк. у., Заручьевск. в., д. Ермолина, 24 л.; — Новгородск. О. С. 19 Сент. 909, 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 23 Окт. 909.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1870
Неизвестно