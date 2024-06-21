Андреев Василий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129474. андреевъ, Василій андреевъ. К. Пронск. у., Чернобаевск. в., д. Воронова, 45 л.; — У. Чл. О. С. по Пронск. у. 10 Окт. 909, 16, 170¹ и 172 М., тюр. 3 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 120935. | 908 14340 172 М.
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