Саленников Эдуард Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саленников
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28474. САЛЕННИКОВ, ЭДУАРД ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Татарск. у., Вознесенск. в., д. Михайловки; — Н. С. 4 уч. Татарск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. замен. пр. р. 1 м. Осужд. 20 июня 920.
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