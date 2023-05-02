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Саленников Эдуард Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саленников
Имя
Эдуард
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
28474. САЛЕННИКОВ, ЭДУАРД ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Татарск. у., Вознесенск. в., д. Михайловки; — Н. С. 4 уч. Татарск. у. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. замен. пр. р. 1 м. Осужд. 20 июня 920.

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