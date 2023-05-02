Яблоков Дмитрий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яблоков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8455. ЯБЛОКОВ, ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л. Гр. Буйск. У., Исуновск. В., д. Щевой; - Н. С. Замоскворецко-Пятницк. Р-на г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 31 июля | предыдущие судимости 915 108894 169 М. | 913 86711 169 М. | 914 23321 169 М.
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