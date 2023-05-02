Фальковский Осип Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фальковский
- Имя
- Осип
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 552
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95874. ФАЛЬКОВСКіЙ, ОСИПЪ ОСИповъ (онъ же Марцинкевичъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Игумен. у., Погорѣльск. в., м. Лапичей, 50 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 152, 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 7 Марта 908. | 902 8628 1655 У. | 91 16669 1647 У. | 99 105769 1655 У. | 87 8766 169 М. | 95 107204 1655 У. | 86 65103 1655 У. | 91 85132 1655 У. 78 23707 169 М.
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