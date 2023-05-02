Орин Сигизмунд Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орин
- Имя
- Сигизмунд
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106015. ОРИНЪ, СИГИЗМУНДЪ (КАЗИ-МІРЪ) ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Ориновскій). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Люблина, 33 л.; — Сувалкск. О. С., 169, 5 и 6 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Авг. 909. 904 25623 173 М. | 91 125955 1647 У. 98 95626 1655 У. | 91 42438 1652 У. 95 40629 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.