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Кизина Анна Сергеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кизина
Имя
Анна
Отчество
Сергеевна
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5855. КИЗИНА АННА СЕРГЕЕВНА, 22 л., Кадниковск. у., Верхнераменск. в., д. Язова, Архангельск. Губсуд, Ст. 1406, лиш. св. 3 г., Исп. 26 сент. 923.

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