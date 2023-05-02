Кизина Анна Сергеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кизина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Сергеевна
- Дата исполнения приговора
- 26 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5855. КИЗИНА АННА СЕРГЕЕВНА, 22 л., Кадниковск. у., Верхнераменск. в., д. Язова, Архангельск. Губсуд, Ст. 1406, лиш. св. 3 г., Исп. 26 сент. 923.
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